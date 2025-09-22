Gravina: “Non giocare contro Israele? Sarebbe un errore madornale”
Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato al teatro Marrucino di Chieti durante la cerimonia del premio Prisco. Tra le domande più gettonate quelle sulla partita contro Israele, il numero uno federale è sicuro: la partita va giocata, altrimenti a suo parere si rischia di scatenare un effetto opposto.
“Sarebbe un errore madornale pensare di non disputare la partita – afferma all’Ansa -, perdendo e non andando ai Mondiali, e favorendo addirittura Israele, che potrebbe teoricamente essere agevolata nel percorso di qualificazione”.
“C’è una responsabilità politica che non spetta sicuramente al mondo dello sport al quale ciascuno di noi appartiene – continua -. La mia è una indignazione assoluta come uomo rispetto a tutto quello che stiamo vedendo”, riferimento a quanto accade sulla striscia di Gaza.