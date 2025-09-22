Palermo Calcio a5, grande vittoria contro la Merlo C5 (6 - 5) ​​

Il Palermo Calcio a5 batte la Merlo C5 con un pirotecnico 6 – 5. A firmare la vittoria per la squadra guidata da coach Rizzo la tripletta di Giannola, la doppietta di Torcivia e la rete di capitan Marretta.

Il primo tempo si è concluso sul risultato di 3 – 1 per i rosanero, la ripresa è stata molto combattuta con gli ospiti che sono riusciti a segnare addirittura 4 reti, non abbastanza a fronte degli ulteriori 3 gol segnati dai rosanero.

Vittoria importante per il Palermo Calcio a5 che così facendo fa due su due in campionato e resta a punteggio pieno in classifica.





