Impianto sportivo al Cep di Palermo, al via i lavori: "In ricordo di Totò Schillaci" ​​

Al Cep nascerà un nuovo impianto sportivo proprio nell’area antistante il murales dedicato a Totò Schillaci: a presentare il progetto e inaugurare i lavori è stato l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Alla cerimonia presenti anche Ciccio Galeoto, Santino Nuccio e Tanino Vasari.

“Con questo intervento non realizziamo soltanto un impianto sportivo ma restituiamo dignità e opportunità a un quartiere che ha bisogno di spazi di aggregazione e crescita – ha detto Aricò -. Farlo in un luogo che ricorda la storia e il talento di Totò Schillaci, un simbolo di Palermo e della Sicilia nel mondo, significa dare continuità a un messaggio di speranza e di orgoglio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni”.

“Lo sport è strumento di inclusione, di educazione e di riscatto sociale e la Regione vuole investire nelle periferie per offrire ai giovani alternative sane e motivanti: attraverso il Fondo per la promozione dello sport nelle periferie, infatti, ha finanziato 22 progetti per la realizzazione di impianti sportivi nelle aree di pertinenza degli Iacp della Sicilia, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, C’È SPAZIO PER TUTTI

LA PUNTATA DI “MI MANDA MONASTRA”