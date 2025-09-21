Sancataldese – Athletic Palermo 1 – 1 / LIVE | Fine primo tempo
48′ p.t. – Pareggio della Sancataldese: Tiro dal limite rasoterra di Caetano sul quale Greliak non può far nulla. Ristabilito l’equlibrio.
45′ p.t. – GOL DI MICOLI. Il numero 9 nerorosa va in pressing sul portiere che sbaglia. È un gioco da ragazzi insaccare a porta spalancata.
44′ p.t. – Maurino prova la conclusione dalla distanza: blocca Maravigna.
39′ p.t. – L’Athletic prova a difendersi nonostante l’inferiorità numerica. Sidibe prova a rendersi pericoloso per la Sancataldese ma tiro a lato.
24′ p.t. – Colpo di testa di Viglianiasi respinto da Greliak.
20′ p.t. – Espulso Bustos. Parapiglia confusionario a centrocampo dopo un contatto: l’arbitro espelle il numero 32 nerorosa sotto indicazione dell’assistente 2. Athletic Palermo in dieci.
17′ p.t. – Sugli sviluppi del calcio d’angolo colpisce Bustos di testa: palla alta sopra la traversa.
16′ p.t. – Svarione di Maravigna che regala palla all’Athletic. Micoli va alla conclusione che però è deviato in calcio d’angolo.
10′ p.t. – Risponde l’Athletic: tiro di Faccetti bloccato in due tempi da Maravigna.
8′ p.t. – Ci prova la Sancataldese: tiro di Caetano dal limite con Sidibe che prova la deviazione. Attento Greliak che butta in calcio d’angolo.
ORE 16.08 – Inizia la partita con leggero ritardo rispetto all’orario previsto.
L’Athletic Palermo fa visita alla Sancataldese con l’obiettivo di dare continuità al successo conquistato nell’ultimo turno contro la Vigor Lamezia. A partire dalle ore 16 la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 16)
SANCATALDESE: 1 Maravigna, 2 Pisciotta, 3 Ferrigno, 4 Calabrese (C), 5 Viglianiasi, 9 Castro, 19 Caetano, 20 Dalloro, 21 Chironi, 27 Sidibe, 44 Viscuso.
A disposizione: 12 Gennaro, 6 Germano, 11 Iddrissou, 17 Rozzi, 26 Sandona, 31 Brasolin, 65 Taormina, 70 Di Rienzo, 74 Lo Iacono.
Allenatore: Pidatella Orazio.
ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak, 31 Panaro, 7 Mazzotta (C), 5 Sanchez, 6 Crivello, 18 Maurino, 83 Rampulla, 8 Bongiovanni, 77 Faccetti, 9 Micoli, 32 Bustos.
A disposizione: 1 Bitznis, 72 Lo Piccolo, 29 Martinez, 4 Torres, 14 Bonfiglio, 10 Concialdi, 20 Zalazar, 17 Matera, 28 Anzelmo.
Allenatore: Ferraro Emanuele.
1 thought on “Sancataldese – Athletic Palermo 1 – 1 / LIVE | Fine primo tempo”
Un grazie grande quanto una casa a Stadionews per aggiornarci in diretta sui risultati dell’ Athletic