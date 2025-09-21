Sancataldese - Athletic Palermo 1 - 1 / LIVE | Fine primo tempo ​​

Sancataldese – Athletic Palermo 1 – 1 / LIVE | Fine primo tempo

Gabriele Cavallaro 21/09/2025 15:39

48′ p.t. – Pareggio della Sancataldese: Tiro dal limite rasoterra di Caetano sul quale Greliak non può far nulla. Ristabilito l’equlibrio.

45′ p.t. – GOL DI MICOLI. Il numero 9 nerorosa va in pressing sul portiere che sbaglia. È un gioco da ragazzi insaccare a porta spalancata.

44′ p.t. – Maurino prova la conclusione dalla distanza: blocca Maravigna.



39′ p.t. – L’Athletic prova a difendersi nonostante l’inferiorità numerica. Sidibe prova a rendersi pericoloso per la Sancataldese ma tiro a lato.

24′ p.t. – Colpo di testa di Viglianiasi respinto da Greliak.

20′ p.t. – Espulso Bustos. Parapiglia confusionario a centrocampo dopo un contatto: l’arbitro espelle il numero 32 nerorosa sotto indicazione dell’assistente 2. Athletic Palermo in dieci.

17′ p.t. – Sugli sviluppi del calcio d’angolo colpisce Bustos di testa: palla alta sopra la traversa.

16′ p.t. – Svarione di Maravigna che regala palla all’Athletic. Micoli va alla conclusione che però è deviato in calcio d’angolo.

10′ p.t. – Risponde l’Athletic: tiro di Faccetti bloccato in due tempi da Maravigna.

8′ p.t. – Ci prova la Sancataldese: tiro di Caetano dal limite con Sidibe che prova la deviazione. Attento Greliak che butta in calcio d’angolo.

ORE 16.08 – Inizia la partita con leggero ritardo rispetto all’orario previsto.

L’Athletic Palermo fa visita alla Sancataldese con l’obiettivo di dare continuità al successo conquistato nell’ultimo turno contro la Vigor Lamezia. A partire dalle ore 16 la diretta testuale su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 16)

SANCATALDESE: 1 Maravigna, 2 Pisciotta, 3 Ferrigno, 4 Calabrese (C), 5 Viglianiasi, 9 Castro, 19 Caetano, 20 Dalloro, 21 Chironi, 27 Sidibe, 44 Viscuso.

A disposizione: 12 Gennaro, 6 Germano, 11 Iddrissou, 17 Rozzi, 26 Sandona, 31 Brasolin, 65 Taormina, 70 Di Rienzo, 74 Lo Iacono.

Allenatore: Pidatella Orazio.

ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak, 31 Panaro, 7 Mazzotta (C), 5 Sanchez, 6 Crivello, 18 Maurino, 83 Rampulla, 8 Bongiovanni, 77 Faccetti, 9 Micoli, 32 Bustos.

A disposizione: 1 Bitznis, 72 Lo Piccolo, 29 Martinez, 4 Torres, 14 Bonfiglio, 10 Concialdi, 20 Zalazar, 17 Matera, 28 Anzelmo.

Allenatore: Ferraro Emanuele.

