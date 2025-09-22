Pallone d'Oro, vince Ousmane Dembélé. Donnarumma miglior portiere ​​

Ousmane Dembélé conquista il Pallone d’Oro 2025. L’attaccante francese ha trovato la consacrazione definitiva grazie a una stagione straordinaria, che lo ha visto conquistare tre competizioni diverse centrando così il “Triplete” (campionato francese, coppa di Francia e Champions League). I parigini sono inoltre arrivati in finale del Mondiale per Club.

Dembélé è stato decisivo nei momenti chiave della Champions League: il francese ha segnato 6 gol in Europa, mentre in Ligue 1 ne ha segnati addirittura 21. Contando tutte le competizioni sono 35 i gol segnati in 53 presenze. Con questo successo, Dembélé entra nell’élite dei grandi del calcio.

C’è anche una nota italiana: Gianluigi Donnarumma, portiere ex Psg adesso in forze al Manchester City, vince il trofeo Yashin (miglior portiere). L’estremo difensore azzurro è stato tra i calciatori più importanti del club parigino nella passata stagione, compiendo parate decisive per la conquista di campionato e Champions League.





