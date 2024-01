Catania – Brindisi in tv e streaming: dove vedere, canale, niente diretta in chiaro / Serie C

Dopo la brutta batosta subita col Crotone, il Catania cerca riscatto in casa, contro il Brindisi. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, sabato 13 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.