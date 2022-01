MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Jean Freddi Greco. Il centrocampista scuola Roma del Catania è stato intervistato dal giornale La Sicilia e ha analizzato il suo contributo in squadra e la prova contro il Bari, che ha portato al pareggio dei rossazzurri.

“Eravamo motivati dal dover affrontare la capolista – spiega Greco -. E’ subentrato orgoglio di squadra e personale. Penso di aver segnato il gol più bello in carriera. Mai pensato di andarmene, mi trovo benissimo e il mio obiettivo è finire la stagione qui, ma il mio cartellino è del Pordenone.

“Resta il rammarico di non aver vinto in Puglia, ma abbiamo dimostrato che possiamo dominare chiunque. Vicende extracampo? Non ci pensiamo. Moralmente in tanti possono pensare che ne risentiamo, ma quando affrontiamo la partita non pensiamo a quello che ci circonda”.

