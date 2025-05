Catania, lavori in corso: Faggiano può salutare, Toscano verso la permanenza

Il Catania è entrato in una fase di riflessione, con i lavori già avviati in vista della prossima stagione, che dovrà segnare un salto di qualità rispetto a quella appena conclusa. La società avrebbe già individuato Norcia come possibile sede per il ritiro estivo. Restano, tuttavia, diversi nodi da sciogliere.

Come riportato da Daniele Lo Porto sulle pagine del Giornale di Sicilia, il vicepresidente Vincenzo Grella sarebbe intenzionato a confermare Mimmo Toscano alla guida tecnica della squadra. L’allenatore, però, avrebbe chiesto rassicurazioni sulla qualità della rosa che avrà a disposizione. Nonostante ciò, la sua permanenza appare al momento probabile.

Nel frattempo, si fanno insistenti le voci di un possibile addio del direttore sportivo Daniele Faggiano, che potrebbe trasferirsi al Modena. Un’eventuale separazione alimenterebbe le ipotesi di divergenze di vedute con la dirigenza rossazzurra. In parallelo, il club etneo sarebbe pronto a ufficializzare il nuovo direttore generale: si tratta di Alessandro Zarbano.





