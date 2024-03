Catania, Lucarelli: “Basta populismo e polemiche. Non vanifichiamo quanto fatto in Coppa”

Altra sconfitta per il Catania, che sta vivendo un momento difficile soprattutto in campionato. Cristiano Lucarelli commenta la partita di Avellino con amarezza, chiede scusa a tutti i tifosi e invita l’ambiente a compattarsi in vista del finale di stagione.

“È doveroso a titolo personale chiedere scusa per questo risultato, anche se è un pò largo nel punteggio. Così come feci a Monopoli, mi sento di chiedere scusa come Cristiano Lucarelli – afferma – . Vorrei che questa manciata di punti la facessimo tutti insieme anziché perdersi nel populismo e nelle polemiche perché sarebbe davvero un peccato”.

“Se smettiamo di buttare benzina sul fuoco – perché tutti insieme ce la possiamo fare – non vanifichiamo quanto fatto in Coppa Italia. Non voglio dare lezioni di moralismo perché sono l’ultimo che lo può fare, essendo io per primo abbastanza ‘incazzoso’ e uno di pancia. C’è da far succedere in un mese quello che spesso non accade in un anno”.

