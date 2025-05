Catania, Pelligra avanti per la sua strada: niente soci esterni

Ross Pelligra continua a tracciare il futuro del Catania senza deviare dal suo progetto originario: nessun coinvolgimento di soci esterni, né italiani né stranieri. Secondo quanto riportato da La Sicilia, il presidente del club etneo intende rilanciare la società puntando esclusivamente sulle proprie forze, respingendo ogni ipotesi di partnership o ingresso di nuovi investitori. Una scelta netta che conferma la volontà di mantenere pieno controllo sulla gestione, in un momento in cui si stanno definendo passaggi cruciali per la prossima stagione.

Sul fronte amministrativo, il club ha già adempiuto agli obblighi necessari per l’iscrizione al prossimo campionato. Il Catania ha sistemato la documentazione e firmato i mandati economici senza clamore mediatico, preferendo un profilo basso. Tuttavia, in una fase di incertezza e scetticismo da parte della tifoseria, un’operazione di comunicazione più efficace potrebbe risultare utile per rassicurare l’ambiente.

Tra le priorità in corso vi è la fidejussione, elemento determinante per l’iscrizione e spesso fonte di difficoltà nei club di Lega Pro. A tal proposito, La Sicilia riporta che “non si andrà incontro, nelle intenzioni di Pelligra, ai blackout che hanno condizionato l’andamento dell’attività nel corso della precedente estate”. Ampie rassicurazioni sono arrivate anche durante il recente viaggio all’estero del vicepresidente Grella, che ha incontrato Pelligra per definire gli interventi più urgenti.





Un altro snodo cruciale riguarda la riacquisizione del centro sportivo di Torre del Grifo. La data del nuovo bando dovrebbe essere pubblicata a breve e l’offerta presentata dal Catania rappresenterebbe il punto di partenza. L’intenzione della dirigenza è chiara: ricostruire solidità operativa e logistica a partire da un patrimonio fondamentale per l’identità e il funzionamento del club. Nessun passo indietro, dunque: Pelligra tira dritto per la sua strada, senza soci ma con un piano preciso.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PUNTO SUL CENTROCAMPO