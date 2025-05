Palermo, quattro rosanero convocati in nazionale: il riepilogo delle gare

Inizia il periodo delle nazionali e per quattro giocatori del Palermo si apre una nuova finestra internazionale, utile anche per lasciarsi alle spalle l’amarezza di una stagione al di sotto delle aspettative.

Joel Pohjanpalo è stato convocato dalla Finlandia per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’attaccante rosanero sarà protagonista di due sfide casalinghe a Helsinki: il 7 giugno contro l’Olanda e il 10 giugno contro la Polonia, due test probanti che rappresentano una vetrina importante.

Torna in nazionale anche Salim Diakité, confermato dal Mali per l’amichevole del 5 giugno contro il Congo. Tra i convocati figura anche Emil Audero, ancora formalmente tesserato con il Palermo fino al 30 giugno. Il portiere potrebbe debuttare con la Nazionale indonesiana nelle due gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026, un momento simbolico per la sua carriera internazionale.





L’impegno più prestigioso riguarda però Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003, chiamato a difendere i pali dell’Italia all’Europeo Under 21. Con ogni probabilità sarà lui il titolare della selezione azzurra, confermando il valore di un giovane che a Palermo ha deluso.

Il riepilogo delle partite

Audero:

Indonesia-Cina (05.06.25, Jakarta) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;

Giappone-Indonesia (10.06.25, Osaka) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

Desplanches:

Italia U21-Romania U21 (11.06.25, Trnava) – Campionato Europeo Under 21 2025;

Slovacchia U21-Italia U21 (14.06.25, Trnava) – Campionato Europeo Under 21 2025;

Spagna U21-Italia U21 (17.06.25, Trnava) – Campionato Europeo Under 21 2025.

Diakité:

Repubblica Democratica del Congo-Mali (05.06.25, Orleans ) – Gara amichevole.

Pohjanpalo:

Finlandia-Paesi Bassi (07.06.25, Helsinki ) – Qualif. Coppa del Mondo 2026;

) – Finlandia-Polonia (10.06.25, Helsinki ) – Qualif. Coppa del Mondo 2026.

