Palermo, cercasi qualità e personalità a centrocampo: in tanti possono andare via

Il centrocampo del Palermo dovrebbe subire diverse modifiche. Il reparto ha funzionato a fasi alterne e ha scontato anche le scelte altalenanti del tecnico Dionisi che ha spesso cambiato i punti di riferimento, sacrificando a turno qualcuno dei “big” (da Gomes a Segre, da Ronocchia a Verre). Nella stagione appena conclusa oltretutto dal centrocampo rosanero è arrivato un modesto apporto in fase offensiva con soltanto otto reti in totale.

Prima di fare le mosse sul mercato, il ds Carlo Osti aspetta l’arrivo dell’allenatore per valutare insieme a lui su chi puntare l’anno prossimo, anche in funzione del modulo che verrà utilizzato: per un campionato che dovrà essere necessariamente di vertice sono necessari non soltanto giocatori di qualità ma anche di personalità.

Da chi ripartire

Il Palermo potrebbe ricominciare da Claudio Gomes. Il centrocampista francese, reduce da una buona stagione, è stato uno dei pochi elementi positivi in un’annata complessivamente deludente per i rosanero. Legato al club da un contratto fino al giugno 2027, Gomes rappresenta un investimento importante del City Group ma è anche uno dei pochi che ha potenzialmente richieste di mercato. Il suo procuratore aveva fatto trapelare già a dicembre scorso la volontà del giocatore di puntare alla serie A ma perché ciò avvenga sarà necessaria un’offerta “irrinunciabile”.





Un altro punto fermo del centrocampo dovrebbe essere Jacopo Segre. Il vice-capitano non ha replicato i numeri realizzativi delle stagioni precedenti ma è stato probabilmente penalizzato da una collocazione tattica – quella di un trequartista – che non è nelle sue corde. La scadenza contrattuale col Palermo è fissata al 2027, la sua volontà più volte ribadita di restare a Palermo e l’affetto del pubblico che lo ha sempre ritenuto un giocatore generoso potrebbero orientare la società verso una riconferma.

Da monitorare con più attenzione, invece, le situazioni di Blin e Ranocchia, entrambi con recenti esperienze nel massimo campionato. Il primo, che nelle aspettative di De Sanctis avrebbe dovuto avere un ruolo da leader, è stato condizionato da un lungo infortunio che ne ha limitato il rendimento: ha giocato un buon girone di ritorno ma è arrivato alle ultime gare col fiato grosso. Ranocchia, invece, è legato al club da un contratto importante in scadenza nel giugno 2028 ma ha un po’ deluso le aspettative. La società valuterà il loro futuro anche alla luce del sovraffollamento nella lista over, che può comprendere al massimo 18 giocatori.

Chi potrebbe andar via

Tra i centrocampisti del Palermo, quelli con il futuro più incerto sono Valerio Verre e Aljosa Vasic. Il centrocampista romano ha totalizzato 28 presenze in stagione, mettendo a segno due gol e quattro assist, ma è stato anche incostante nel rendimento e non ha convinto la sua tenuta atletica: la sua permanenza in rosanero è tutt’altro che scontata, la società potrebbe decidere di cederlo anche per liberare uno slot over.

Per Vasic, invece, si profila un possibile prestito. Il centrocampista serbo – che fa parte della lista degli under – è al momento il meno probabile della conferma: è diventato suo malgrado un emblema della deludente stagione, anche a causa di una gestione discutibile da parte di Dionisi, e potrebbe avere bisogno di cambiare aria per ritrovare serenità dopo un campionato in cui ha girato tutti i ruoli di centrocampo e che si è virtualmente concluso con l’ovazione sarcastica nella gara casalinga con il Frosinone (ma il bersaglio in realtà era il tecnico).

La situazione dei prestiti

Sono diversi i giocatori che rientreranno a Palermo dopo i rispettivi prestiti, ma il loro futuro non sembra proprio colorato di rosa. Saric ha recentemente manifestato la volontà di restare a Cesena, ma molto dipenderà dalla decisione del club romagnolo in merito al riscatto del suo cartellino.

Stulac tornerà dal prestito secco alla Reggiana, ma non rientra nei piani tecnici del Palermo. Così come Samuele Damiani: il centrocampista è attualmente alla Ternana, e potrebbe scattare il rinnovo del prestito.

