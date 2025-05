Palermo, Châtillon/Saint Vincent (Valle d’Aosta) in pole position per il ritiro

“La nuova stagione del Palermo potrebbe prendere ufficialmente il via dalla Valle d’Aosta“. Con queste parole l’edizione odierna del Giornale di Sicilia parla della meta dei rosanero per la preparazione pre campionato.

In queste settimane, la dirigenza è impegnata nella definizione del ritiro estivo e in pole ci sarebbe la Valle d’Aosta. Nello specifico di parlerebbe di Châtillon/Saint Vincent, sede che negli ultimi anni ha già accolto club di Serie A come la Juventus.

Ci sarebbero, però, altre opzioni sul tavolo. “La scelta definitiva sarà comunicata più avanti, ma al momento la Valle d’Aosta resta la destinazione più accreditata per ospitare il ritiro rosanero”, si legge.