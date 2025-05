Lutto nel mondo del calcio: è morto Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter

Nel giorno in cui l’Inter si prepara a giocare la finale di Champions League, il popolo nerazzurro piange la scomparsa di Ernesto Pellegrini, storico presidente del club, spentosi all’età di 84 anni. La notizia ha scosso l’ambiente interista, interrompendo il clima di entusiasmo per l’attesa sfida europea. Nato a Milano nel 1940, Pellegrini fu travolto dalla passione per l’Inter sin da giovanissimo, in un San Siro gremito nel 1954, durante un leggendario 6-0 contro la Juventus.

Imprenditore brillante e instancabile, fondò la Pellegrini S.p.A. nel 1965, divenuta una delle realtà più solide nel settore della ristorazione collettiva. Nel 1984 coronò il sogno di una vita acquistando l’Inter da Ivanoe Fraizzoli. Da presidente, guidò il club per undici anni, conquistando lo storico “Scudetto dei record” nella stagione 1988-1989, con 58 punti in 34 partite, oltre a una Supercoppa Italiana e due Coppe UEFA. Fu l’epoca dei grandi campioni tedeschi e dell’Inter di Trapattoni, entrata nella memoria collettiva dei tifosi.

Pellegrini non fu solo un dirigente sportivo di successo, ma anche un uomo profondamente impegnato nel sociale. Fondò nel 2013 la Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS e aprì il ristorante solidale “Ruben” a Milano, offrendo pasti caldi a un euro alle persone in difficoltà. Un gesto concreto di altruismo che racconta la sua visione dell’imprenditoria come strumento al servizio del bene comune. Nel 2020, l’Inter lo ha inserito nella Hall of Fame con un premio speciale per il suo contributo umano e sportivo.





Questa sera l’Inter scenderà in campo col lutto al braccio in sua memoria. Non è escluso che venga osservato anche un minuto di silenzio. Oltre i trofei e le vittorie, resta l’esempio di un uomo che ha amato profondamente i colori nerazzurri, lasciando un segno indelebile nella storia del club e nel cuore dei tifosi.