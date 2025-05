Palermo, Nikolaou può lasciare i rosanero: su di lui c’è già un club

Il Palermo è concentrato sul mercato riguardo vari fronti. Uno di questi, è certamente la difesa che ha bisogno di un innesto eccellente; intanto, dalla retroguardia rosanero c’è chi… cercherà nuovi lidi.

In uscita, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, ci sarebbe Nikolaou dopo appena un anno dal suo approdo al Palermo. Il difensore è stato voluto fortemente da Dionisi ma il feeling con la piazza, anche a causa di diversi errori in campo, non si è mai instaurato.

Nikolaou era stato preso per essere un leader, ma adesso i piani sono cambiati. Su di lui ci sarebbe il forte interesse dell’AEK Atene che lo riporterebbe in patria. Il club sta sondando il terreno e presto potrebbe arrivare un’offerta.





Il greco, però, ha un accordo col Palermo siglato fino al 2028 ed entrambe le parti dovranno trovare la quadra: per il difensore potrebbe esserci sia un prestito che una cessione a titolo definitivo.