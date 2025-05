In palio c’è il trofeo più prestigioso e le due formazioni sono pronte a lottare per portarlo a casa. In finale di Champions League ci sono Inter e Psg: i nerazzurri hanno eliminato il Barcellona con una grande prestazione, i francesi hanno battuto l’Arsenal e tornano a giocare l’ultimo capitolo della competizione dopo l’edizione 2020.

IL PROGRAMMA

Sabato 31 maggio 2025

PSG – Inter: ore 21.00