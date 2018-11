Emozionante striscione da parte dei tifosi del Catania durante il derby di Serie C contro il Siracusa. All’inizio della gara sono anche stati osservati dieci minuti di silenzio da parte della tifoseria in memoria delle vittime di Casteldaccia.

“Piangiamo i nostri morti, sentiamo lo stesso dolore. Noi siamo la Sicilia, Palermo rialzati!“, queste le parole utilizzate per esprimere tutta la vicinanza a un popolo che si è unito nel dolore. Una tragedia, quella di Casteldaccia, che ha unito tutti, come dimostra anche lo striscione dei tifosi del Trapani o quelli esposti in tutta Italia.

