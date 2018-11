La Curva Nord del Catania ha annunciato che in occasione della sfida di domani sera al “Massimino” contro il Siracusa (gara valevole per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C) osserverà 10 minuti di silenzio in memoria delle vittime di Casteldaccia e delle altre vittime del 3 novembre a causa del maltempo in Sicilia.

TRAGEDIA CASTELDACCIA: ACCARDI, FIORDILINO E MAZZOTTA AI FUNERALI

Ecco il post Facebook della pagina della Curva Nord catanese che annuncia il bel gesto:

LEGGI ANCHE:

TRAGEDIA CASTELDACCIA: IL CORDOGLIO DELLE TIFOSERIE ITALIANE / FOTO