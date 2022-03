MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Giacomo Rosaia. Il calciatore del Catania ha rilasciato un’intervista per La Sicilia nella quale tra le altre cose parla del rapporto con i tifosi, che sembra essere fondamentale per far sì che i protagonisti diano il massimo vista la grave situazione che attanaglia il club.

“I tifosi sono incredibili, c’è un’alchimia speciale che cresce ogni giorno di più. Porterò sempre nel cuore i momenti passati sotto il settore occupato dai tifosi, è incredibile vivere qualcosa del genere. Anche per questo si tratta di una stagione memorabile“.