Catania, vicino Stefano Sturaro: i rossazzurri puntano un nome big

Il Catania non si ferma ed è sempre iperattivo sul mercato. Dopo vari colpi in settimana, tra cui in ultimo Diego Peralta, il club di Pelligra avrebbe puntato un nome big e d’esperienza.

Nello specifico si tratta di Stefano Sturaro, ex Genoa e Juventus attualmente nella massima serie turca al Karagümrük. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Catania starebbe studiando il colpo e sarebbe vicino.

Il calciatore ritroverebbe Francesco Lodi, suo ex compagno al Genoa, squadra in cui ha ottenuto la promozione dalla B alla A.