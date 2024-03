Catania, Zeoli: ” Padova di livello, continuiamo il sogno. Le sensazioni sono buone”

“Le sensazioni sono buone, i ragazzi avvertono l’importanza di questa partita. L’unione di tante persone ha portato a questo appuntamento”. Il tecnico del Catania Zeoli presente la finale d’andata di Coppa Italia contro il Padova che poterebbe significare l’accesso in B nonostante un campionato al ribasso.

“Padova è una signora squadra, lo dice il campionato – prosegue -. Recuperiamo qualche giocatore ma le forze devono essere centellinate. Ho parlato con i ragazzi dell’importanza della partita per i nostri tifosi presenti all’Euganeo: la responsabilità è tanta e non vogliamo deluderli”.

“Continuiamo il sogno. Mi aspetto una partita caratterizzata da tante situazioni, dove probabilmente ci sarà anche da soffrire. Ma abbiamo preparato qualcosa per mettere in difficoltà il Padova e ce la giochiamo su due partite. Questo deve essere impresso nella testa dei calciatori. L’entusiasmo e la presenza dei nostri tifosi sugli spalti a livello di adrenalina può dare qualcosa in più”.