Cesena – Palermo 1 – 1, le pagelle dei quotidiani
Cesena – Palermo è stata una partita equilibrata e i voti riflettono l’andamento del match. Pochi ‘guizzi’ tra i rosanero, i maggiori quotidiani premiano Bani, decisivo per il pareggio finale con un gol da attaccante vero.
Per il Giornale di Sicilia il migliore tra i rosanero è Bani. Bene anche Ceccaroni, Joronen e Augello. Ecco i voti: Joronen 6.5, Pierozzi 6, Ceccaroni 6.5, Bani 7, Gyasi 5.5, Peda 6, Segre 5.5, Blin 6, Gomes 5.5, Vasic s.v., Augello 6.5, Le Douaron 6, Brunori 5.5, Palumbo 6, Giovane 6, Pohjanpalo 6.
La Repubblica premia Bani ma anche Ceccaroni con voti alti. Ampie sufficienze anche per altri giocatori. Ecco i voti: Joronen 6, Pierozzi 6, Ceccaroni 7, Bani 7.5, Gyasi 5.5, Peda 6.5, Segre 6, Blin 6.5, Gomes 5.5, Vasic s.v., Augello 6.5, Le Douaron 6.5, Brunori 5.5, Palumbo 6.5, Giovane 6, Pohjanpalo 6.5.
La Gazzetta si ‘allinea’ al Giornale di Sicilia sulle valutazioni. Ecco i voti: Joronen 6, Pierozzi 6, Ceccaroni 6.5, Bani 7, Gyasi 5.5, Peda 6, Segre 5.5, Blin 6, Gomes 5.5, Vasic s.v., Augello 6.5, Le Douaron 6, Brunori 5.5, Palumbo 6, Giovane 6, Pohjanpalo 6.
Per il Corriere dello Sport, oltre a Bani, ci sono da premiare Pierozzi, Augello e Palumbo. Ecco i voti: Joronen 6, Pierozzi 6.5, Ceccaroni 6, Bani 7, Gyasi 5.5, Peda 6, Segre 6, Blin 6, Gomes 5.5, Vasic s.v., Augello 6.5, Le Douaron 6, Brunori 5.5, Palumbo 6.5, Giovane 6, Pohjanpalo 6.