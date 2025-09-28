Serie C Girone C, 7a giornata: il Trapani gioca a Benevento ​​

Redazione 28/09/2025 11:21

La Serie C torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Il Trapani gioca sul campo del Benevento. Il Catania affronta l’Audace Cerignola in trasferta mentre il Siracusa riceve il Cosenza.

LE PARTITE

Domenica 28 settembre 

Potenza – Atalanta U23: ore 12.30



Benevento – Trapani: ore 15

Casarano – Salernitana: ore 15

Crotone – Casertana: ore 15

Audace Cerignola – Catania: ore 17.30

Latina – Altamura: ore 17.30

Siracusa – Cosenza: ore 17.30

Monopoli – Cavese: ore 20.30

Lunedì 29 settembre 

Giugliano – Sorrento: ore 20.30

Picerno – Foggia: ore 20.30

