Serie C Girone C, 7a giornata: il Trapani gioca a Benevento
La Serie C torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Il Trapani gioca sul campo del Benevento. Il Catania affronta l’Audace Cerignola in trasferta mentre il Siracusa riceve il Cosenza.
LE PARTITE
Domenica 28 settembre
Potenza – Atalanta U23: ore 12.30
Benevento – Trapani: ore 15
Casarano – Salernitana: ore 15
Crotone – Casertana: ore 15
Audace Cerignola – Catania: ore 17.30
Latina – Altamura: ore 17.30
Siracusa – Cosenza: ore 17.30
Monopoli – Cavese: ore 20.30
Lunedì 29 settembre
Giugliano – Sorrento: ore 20.30
Picerno – Foggia: ore 20.30