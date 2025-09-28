Serie D Girone I, 5a giornata: l’Athletic Palermo riceve l’Acireale
La Serie D torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. L’Athletic Palermo, reduce dal beffardo pari con l’Igea Virtus, affronta l’Acireale, penultimo in classifica con un solo punto conquistato fin qui.
LE PARTITE
Messina – Paternò: ore 15
Gelbison – Milazzo: ore 15
Savoia – Reggina: ore 15
Ragusa – Nissa: ore 15
Vibonese – Castrum Favara: ore 15
Vigor Lamezia – Sambiase: ore 15
Athletic Palermo – Acireale: ore 16
Igea Virtus – Enna: ore 16
Sancaltadese – Gela: ore 16