Serie D Girone I, 5a giornata: l'Athletic Palermo riceve l'Acireale ​​

Serie D Girone I, 5a giornata: l’Athletic Palermo riceve l’Acireale

Redazione 28/09/2025 11:26

La Serie D torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. L’Athletic Palermo, reduce dal beffardo pari con l’Igea Virtus, affronta l’Acireale, penultimo in classifica con un solo punto conquistato fin qui.

LE PARTITE

Messina – Paternò: ore 15

Gelbison – Milazzo: ore 15



Savoia – Reggina: ore 15

Ragusa – Nissa: ore 15

Vibonese – Castrum Favara: ore 15

Vigor Lamezia – Sambiase: ore 15

Athletic Palermo – Acireale: ore 16

Igea Virtus – Enna: ore 16

Sancaltadese – Gela: ore 16

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *