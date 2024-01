Cistana, infortunio col Brescia: salta la cessione?

Andrea Cistana si è fatto male e questo potrebbe interrompere le trattative di mercato che il Brescia sta tenendo con diversi club, sia di Serie A che di Serie B.

Il difensore, infatti, è seguito dalla Sampdoria e dal Palermo in Serie B; mentre in Serie A lo sta monitorando anche il Cagliari. Solo trattative e colloqui, finora, ma tutto potrebbe saltare dopo quello che è successo nell’ultimo match.

Sabato, in Modena – Brescia, Cistana è uscito per infortunio a pochi minuti dalla fine. Il difensore centrale ha rimediato una botta in un’azione di gioco, ma pochi istanti prima aveva risentito di un guaio muscolare alla gamba. Sono attese novità dagli esami.