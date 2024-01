Lo ha chiamato Dzeko: un tempo erano rivali, ora tutt’altro | Subito un posto da titolare per lui

Il bomber bosniaco finalmente non lo avrà più come avversario. Il top player è approdato in Turchia per dimostrare il suo valore.

Uno degli attaccanti che maggiormente ha lasciato il segno in Italia è sicuramente il centravanti bosniaco Edin Džeko. Quest’ultimo, arrivato nel nostro Paese vestendo la casacca giallorossa della Roma, ha dimostrato più volte di essere stato un ottimo elemento che ha garantito, a suon di goal, di assist e di prestazioni importanti, una presenza straordinaria.

Il suo talento, ha continuato a fiorire sempre di più anche quando è approdato all’Inter nel biennio precedente. Nonostante sulla carta d’identità non sia più un ragazzino, nella squadra di Simone Inzaghi si è sempre sacrificato al meglio e spesso è stato preferito a Romelu Lukaku che alternava prestazioni in ombra.

Le grandi capacità di Džeko lo hanno sempre indotto ad essere un ottimo elemento per ogni squadra in cui ha giocato. Basti pensare che la sua duttilità in mezzo al campo e anche la sua capacità di sacrificarsi per il bene della squadra, lo hanno reso tra i centravanti più apprezzati in Italia negli ultimi dieci anni.

Anche con la nazionale della Bosnia Erzegovina ha dato un contributo importante anche nelle partite di qualificazione agli Europei di calcio e ai Mondiali. Da sempre è stato definito dai suoi compagni di squadra e dagli allenatori che lo hanno avuto in rosa, un ottimo elemento che dedica tanto tempo e attenzione ai dettagli anche durante gli allenamenti.

Mai più rivali

Ora, continua a militare in una squadra di grande successo e stiamo parlando del Fenerbahçe in Turchia. Qui, ci sono altri giocatori che hanno militato nel nostro campionato come il difensore Mert Müldür.

A gran sorpresa, però un suo vecchio nemico della Serie A è pronto a vestire la casacca dei turchi e a non essere più un suo rivale. Uno di quelli che, nel corso degli anni, più volte ha ostacolato le sue cavalcate offensive.

Bonucci riparte dalla Turchia

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Leonardo Bonucci che nella prima parte di stagione ha giocato nell’Union Berlino in Bundesliga, ha firmato un contratto con il Fenerbahçe dove per la prima volta nella sua carriera si ritroverà a giocare in squadra, e non più da avversario, con Edin Džeko.

Ad una televisione turca, l’ex difensore della Nazionale e della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ringrazio davvero tutti, sono davvero felice di essere qui. Sono grato anche per l’accoglienza che mi è stata riservata”. Dopo un periodo in ombra, in molti sono certi che qui troverà la sua rinascita.