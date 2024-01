Caos in casa bianconera | Il tecnico si è stancato: spedito subito in Premier

Questa volta va via sul serio. Non ha convinto l’allenatore e andrà altrove per cercar fortuna. I tifosi sono rammaricati di quanto successo.

Anche se siamo, ormai, al giro di boa della nuova stagione calcistica, alcuni allenatori, come Massimiliano Allegri, avrebbero già fatto il punto della situazione su calciatori che potrebbero ben presto lasciare la propria squadra.

Partiamo dalla Juventus che, più volte avrebbe individuato nella figura del centrocampista Iling Junior un profilo troppo offensivo per i suoi moduli. Sulle fasce, questo talento sembrerebbe spingere troppo e coprire poco nella zona difensiva.

Pertanto, il suo minutaggio in campo e l’utilizzo del tecnico è stato centellinato. Potrebbe quindi essere uno dei quei calciatori che, dinanzi ad un’offerta giusta e congrua, potrebbe partire sin da subito. C’è chi ha ipotizzato che possa lasciare i bianconeri in prestito secco restando in Serie A ed approdare in squadre come il Monza.

L’ipotesi Premier League non è da escludere ma solo dinanzi ad un’offerta importante tale da acquisirne il cartellino. Al momento, oltre al suo profilo ci sarebbe anche quello di un attaccante promettente della Nazionale italiana: Moise Kean.

Kean non tra i preferiti

Quest’ultimo, non è un mistero, non sembra essere nelle gerarchie di Allegri. Sebbene ne abbia sempre evidenziato il suo grande talento, non rientrerebbe a pennello nel suo schema tattico ed è per questo che potrebbe lasciare, anche lui, ben presto Torino.

Chiaramente, per questo forte attaccante, ci sarebbero diversi problemi da affrontare. In primis, il suo ingaggio, non garantirebbe a molte società di poterlo acquisire anche solo temporaneamente con la formula del prestito.

Tikvic pronto per l’Inghilterra

Pertanto, i bianconeri non sarebbero intenzionati a cederlo senza riuscire a trovare un degno sostituto. Infatti, sebbene Kean non sia proprio il centravanti dei sogni del tecnico toscano, non potrebbe lasciare sguarnita la panchina nel reparto offensivo in una società che sta lottando sia per vincere la Coppa Italia che per trionfare con lo Scudetto. Ora, chiarita la situazione della Juventus, resterebbe da affrontare quella relativa agli altri bianconeri di Serie A, ovvero l’Udinese di Gabriele Cioffi.

La squadra friulana, in attesa dello spagnolo Gerard Deulofeu, la cui assenza pesa da oltre un anno, potrebbe ben presto cedere alcuni pupilli sia per monetizzare sia per concludere affari ormai in rampa di lancio. Se il centrocampista Samardzic sembra essere ormai nel mirino del Napoli che starebbe trattando l’ingaggio con il suo agente, ci sarebbe anche un altro calciatore pronto a lasciare Udine. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Antonio Tikvic, proveniente dal Bayern Monaco, potrebbe ben presto lasciare la città e raggiungere la Premier League per vestire la maglia del Watford per giocare di più.