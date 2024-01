Sabatini all’assalto, Mourinho perde i pezzi | Può salutare già a gennaio

L’ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini tornato recentemente alla Salernitana ha in serbo un grande colpo in arrivo proprio dalla Capitale

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo e col passare dei giorni diverse squadre stanno mettendo i vari tasselli mancanti per poter competere alla grande nella seconda e decisiva parte di stagione. Non tutte le formazioni sono partite all’assalto. C’è chi aspetta alla finestra l’occasione giusta, con la speranza di non dover spendere cifre folli.

D’altronde soprattutto a gennaio le finanze latitano e i pezzi pregiati sono per certi versi ancora più costosi. Per effetto di ciò negli ultimi anni questa sessione è stata caratterizzata per lo più da prestiti e affari low cost. Al tempo stesso per le squadre di bassa classifica è tempo di smovere qualcosa e qualche innesto è sempre positivo per risalire la china.

Ne sa qualcosa la Salernitana che attualmente è all’ultimo posto ma a soli tre punti dalla salvezza. Al contrario degli altri anni la lotta per non retrocedere è bella agguerrita e non ci sono squadre già spacciate o già al sicuro. Il treno parte da Genoa e Lecce attualmente a 21 e finisce proprio con i campani a quota 12.

Per questo il nuovo direttore generale Walter Sabatini, tornato in società lo scorso 19 dicembre è a lavoro per garantire al tecnico Filippo Inzaghi qualche giocatore di esperienza in grado di far riemergere la squadra. Sicuramente serve qualcosa in attacco visti i continui problemi di Dia e la scarsa vena realizzativa degli altri interpreti offensivi.

Sabatini chiede aiuto a Mou per rinforzare l’attacco

A tal proposito il dirigente granata avrebbe pensato ad Andrea Belotti che alla Roma è chiuso da Dybala e Lukaku e che con il rientro prossimo di Abraham ha ancora meno chance di mettersi in mostra. A Salerno di fatto sarebbe un titolare indiscusso e potrebbe ritrovare quel feeling con il gol ormai smarrito.

Visto il lauto ingaggio che percepisce in giallorosso non è semplice impostare una trattativa, anche perché la dirigenza capitolina vorrebbe cercare di monetizzare per fare una plusvalenza. Dunque il prestito appare l’unica via reale per poter concretizzare il trasferimento. In ogni caso il bomber è ambito anche da Cagliari e Como.

Belotti-Salernitana: i numeri stagionali e prospettive

Finora con la Lupa ha messo a segno appena 10 reti in una stagione e mezzo di cui appena tre in Serie A. I primi due sono arrivati nel corso del match d’esordio di quest’anno all’Olimpico proprio contro la Salernitana nel match finito 2-2. Un segno del destino? Chissà. Fatto sta che questo matrimonio potrebbe convenire sia al giocatore che alla formazione del presidente Iervolino.

Il Gallo ha appena compiuto 30 anni e può ancora fare bene a patto però che trovi un progetto in cui sia considerato un protagonista e non un gregario. D’altronde negli anni ha abituato i tifosi ad un discreto numero di gol e anche in Nazionale veniva sempre preso in considerazione. Per ritrovare tutto ciò un piccolo passo indietro potrebbe essere una scelta piuttosto lungimirante.