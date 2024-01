Il Palermo non molla Caso, piace anche alla Cremonese

Il Palermo non molla Giuseppe Caso: il fantasista è un pallino del mercato di gennaio rosanero, una trattativa non facile anche perché per il calciatore del Frosinone è ambito anche da altre squadre di Serie B.

Nel settore offensivo il Palermo ha diverse certezze ma qualcosa potrebbe cambiare: sul mercato in uscita ci sono Soleri e Valente, nel caso in cui ci fosse qualche partenza si aprirebbero le porte per Caso, che sta trovando un buono spazio in Serie A con il Frosinone nonostante non parta da titolare. Per lui solamente un gol in Coppa Italia nella storica vittoria per 0 – 4 contro il Napoli.

Caso è un’ala sinistra che ha dimostrato di poter essere decisiva in Serie B: la scorsa stagione ha infatti segnato 9 reti rivelandosi uno dei migliori calciatori del Frosinone.

