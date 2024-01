“Vengo per vincere tutto”: che beffa per Mazzarri | Il gioiello fa le valigie ma resta in Italia

Il tecnico dei partenopei ci ha sperato fino alla fine. Il suo pupillo è andato altrove per conquistare l’Europa.

Sin da quando è tornato al Napoli, Walter Mazzarri non ha mai nascosto la sua voglia di riscatto soprattutto per le ultime annate in Serie A poco prolifiche. Quando è stato alla guida del Cagliari e del Torino, infatti, non è stato fedele alle grandi aspettative che i tifosi ponevano in lui.

Aurelio De Laurentiis, ha deciso di richiamarlo alle pendici del Vesuvio in un momento assai delicato. Dopo la vittoria dello Scudetto con Luciano Spalletti alla guida tecnica, il numero uno degli azzurri ha poi dovuto compiere un cambio di rotta affidando la squadra al tecnico francese Rudi Garcia.

Le prestazioni poco convincenti e uno spogliatoio non più coeso hanno poi indotto all’immediato esonero che poi ha aperto le porte al ritorno di Mazzarri. Quest’ultimo, ammettendo sin da subito di ritrovarsi in una squadra piena di campioni, è riuscito immediatamente a cercare di ricucire un ambiente che sembrava quasi smarrito e non più sicuro.

Nonostante questo, però, i risultati stentano a venire fuori e per questo motivo il direttore sportivo Mauro Meluso sta lavorando incessantemente per fornire dei rinforzi ai partenopei e fare in modo che si possa ben figurare in Champions League contro il Barcellona.

Acquisti e obiettivi sfumati

Il primo acquisto è stato quello di Pasquale Mazzocchi, proveniente dalla Salernitana che però non ha lasciato sin da subito un segnale positivo. Nella partita contro il Torino, infatti è subentrato nel secondo tempo al centrocampista polacco Piotr Zieliński.

Dopo appena quattro minuti di gioco, è stato espulso per un fallo ai danni del difensore dei granata Lazaro. Tra gli altri obiettivi degli azzurri ce n’è uno che sicuramente è sfumato e parliamo del difensore rumeno Dragusin che è stato ceduto dal Genoa al Tottenham in Premier League.

Niente Napoli per Faraoni

In realtà, ci sarebbe un altro calciatore che sembra essere promesso sposo alla Juventus di Massimiliano Allegri. Parliamo di Lazar Samardzic dell’Udinese che, nonostante fosse stato vicino a vestire la casacca dei partenopei, la trattativa sembrerebbe essersi arenata e il Napoli cercherebbe altrove.

Purtroppo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, c’è sicuramente un altro giocatore che non vestirà la maglia del Napoli. Stiamo parlando di un vecchio pupillo degli azzurri ovvero il terzino Davide Faraoni che dal Verona è approdato alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.