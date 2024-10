Cittadella – Sampdoria in tv e streaming: dove vedere in diretta, canale, orario / Serie B

Il Cittadella affronta la Sampdoria nell’undicesima giornata di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, mercoledì 30 ottobre. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming?

INFO TV E STREAMING CITTADELLA – SAMPDORIA: DOVE VEDERLA, CANALE, LINK

La partita è trasmessa in streaming da DAZN (QUI il link), unica piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il campionato di Serie B.

DAZN IN TV: COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.