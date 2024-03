City Group, svolta ‘green’ per il centro sportivo di Manchester: verranno installati 10mila pannelli solari

Svolta ‘green’ per il centro sportivo del Manchester City. City Football Group vuole infatti rendere la struttura di allenamento uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile nel mondo del calcio.

Il club sta cercando l’approvazione del progetto da parte del ‘consiglio comunale’ di Manchester per l’installazione di 10.887 pannelli solari, che genereranno fino a 4,39 MWh di energia rinnovabile ogni anno. L’energia servirà per il consumo annuale della City Football Academy, ma sarà condivisa con l’Etihad Stadium, che non dista molto dal centro sportivo.

L’obiettivo di City Group è di arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2030. Più di 3.000 pannelli saranno posizionati sul tetto del Joie Stadium da 7.000 posti, che ospita il Manchester City Women, mentre altri 3.942 saranno posizionati sui tetti di altre strutture in loco. Altri 3.830 pannelli saranno installati sui telai sopra i marciapiedi e le aree a bordo campo della City Football Academy.

Previa approvazione del progetto, i pannelli saranno pienamente operativi entro la fine del 2024. Il direttore della sostenibilità del club, Pete Bradshaw, dice: “È con grande entusiasmo che possiamo rivelare i nostri piani per la City Football Academy. L’obiettivo è diventare uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile e autoapprovvigionata del calcio”.

