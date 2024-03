Champions League, sorteggio quarti: il Manchester City affronterà il Real Madrid

La Champions League entra nel vivo. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale e non ci sono squadre italiane tra le migliori otto d’Europa. Si torna in campo il 9 e 10 aprile con le gare d’andata, il 16 e 17 aprile sono in programma le sfide di ritorno.

Due sfide stellari ai quarti: il Real Madrid affronterà i campioni in carica del Manchester City in una finale anticipata. Il Psg, invece, sfida il Barcellona, che ha eliminato il Napoli.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE

Arsenal – Bayern Monaco

Atletico Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

Psg – Barcellona

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

Atletico Madrid/Borussia Dortmund – Psg/Barcellona

Arsenal/Bayern Monaco – Real Madrid/Manchester City

