Europa League, sorteggio quarti: c’è il derby Milan – Roma, Atalanta sfortunata

L’Europa League entra nel vivo. Sono stati sorteggiati i quarti di finale e sono tre le squadre italiane ancora in corsa per vincere il trofeo: Milan, Atalanta e Roma. Si torna in campo per le gare d’andata l’11 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 aprile.

C’è un derby italiano ai quarti di finale: il Milan affronterà la Roma, rigenerata da Daniele De Rossi. Terribile sorteggio, invece, per l’Atalanta: la squadra di Gasperini giocherà contro il Liverpool.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE

Milan – Roma

Liverpool – Atalanta

Bayer Leverkusen – West Ham

Benfica – Marsiglia

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

Benfica/Marsiglia – Liverpool/Atalanta

Milan/Roma – Bayer Leverkusen/West Ham

