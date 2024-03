Conference League, sortreggio quarti: la Fiorentina affronterà il Viktoria Plzeň

La Conference League entra nel vivo. Sono stati sorteggiati i quarti di finale e c’è una squadra italiana ancora in corsa per vincere il trofeo: si tratta della Fiorentina, che vuole arrivare fino in fondo dopo la finale della scorsa stagione. Si torna in campo per le gare d’andata giorno 11 aprile, il ritorno è in programma il 18 aprile.

Sorteggio tutto sommato ‘comodo’ per la Fiorentina, che affronterà il Viktoria Plzeň col vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE

Club Brugge – PAOK

Olympiakos – Fenerbahçe

Aston Villa – Lille

Viktoria Plzeň – Fiorentina

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

Aston Villa/Lille – Olympiakos/Fenerbahçe

Viktoria Plzeň/Fiorentina – Club Brugge/PAOK

LEGGI ANCHE

EUROPA LEAGUE, GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE