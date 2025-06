Collovati: “Inzaghi al Palermo? Andrebbe in uno dei club più importanti d’Italia” ​​

Parla Fulvio Collovati. L’ex difensore della Nazionale italiana, campione del mondo nel 1982, è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata a news.superscommesse, durante la quale ha toccato vari temi, dalla Serie A alla Serie B. Tra gli argomenti, l’imminente approdo di Inzaghi sulla panchina del Palermo.

“Inzaghi avrebbe meritato una chance in Serie A, ma è anche vero che si appresta a guidare uno dei club più importanti d’Italia – ha dichiarato -. Se ha scelto di restare in Serie B, è molto probabile che la proprietà del Palermo gli abbia garantito un progetto solido. Credo che sia stato attratto più dalle ambizioni professionali che da quelle economiche: vuole rimettersi in gioco in una piazza che merita ampiamente di tornare in Serie A”.

Collovati ha poi continuato: “Alle spalle del club c’è una delle proprietà emiratine più ricche al mondo, con l’ambizione di raggiungere palcoscenici ben più prestigiosi. Inzaghi, secondo me, è stato conquistato da questo progetto ambizioso. Diventare l’allenatore del Palermo rappresenterebbe per lui non solo un motivo d’orgoglio, ma anche una grande soddisfazione personale”.





