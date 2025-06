Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli / UFFICIALE

Mancavano solo le visite mediche e la firma per completare l’operazione. Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Per il trequartista belga, in arrivo dal Manchester City, si tratta della sua prima esperienza nel calcio italiano.

Un colpo di altissimo livello per il Napoli di Antonio Conte, deciso a difendere lo scudetto nella prossima stagione di Serie A. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram, accompagnato dalla frase: “Kevin è orgoglioso di essere uno di noi”. L’arrivo di De Bruyne è già destinato a essere uno dei trasferimenti più significativi di questa sessione estiva, ancora agli inizi.

Il 33enne ha firmato un contratto biennale, con opzione per un terzo anno. Per lui si apre una nuova occasione per mettere in mostra tutto il suo talento, lo stesso che i tifosi del Manchester City hanno ammirato per dieci stagioni. Ora punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in maglia azzurra.





