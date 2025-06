Juve Stabia, Thiam: “Parate più belle? Quelle col Palermo su Ceccaroni e Brunori” ​​

Demba Thiam, portiere della Juve Stabia in prestito dalla SPAL, ha rilasciato un’intervista a TMW nella quale ha ripercorso la splendida stagione vissuta con le “vespe”, conclusasi in semifinale contro la Cremonese. Tra i vari temi affrontati, l’estremo difensore ha raccontato anche le sue parate più significative dell’anno.

“Durante le partite sono talmente concentrato che, al triplice fischio, azzero tutto e mi proietto subito alla sfida successiva. Però ricordo con piacere la gara casalinga contro il Palermo: feci due interventi importanti su Ceccaroni e Brunori, che ci permisero di raggiungere la semifinale”, ha rivelato Thiam.

In quella partita, valida per il primo turno preliminare dei playoff, le sue parate si rivelarono determinanti. Su Brunori, in particolare, Thiam si è superato con un intervento prodigioso all’incrocio dei pali su punizione calciata dal capitano rosanero. Poco dopo, ha respinto con grande reattività un colpo di testa ravvicinato di Ceccaroni, nei minuti finali del match.





