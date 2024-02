“Come se avessimo giocato in casa”: il Palermo premia i suoi tifosi

“Come se avessimo giocato in casa”. Il Palermo esalta i suoi tifosi, che in massa hanno seguito i rosanero nella trasferta contro la FeralpiSalò, dove la squadra di Eugenio Corini ha vinto 2-1 conquistando punti pesanti per la corso promozione.

“Che spettacolo i tifosi rosanero”, scrive il Palermo sui social per premiare i quasi 2.500 tifosi rosanero che hanno popolato lo stadio Garilli di Piacenza (dove gioca la FeralpiSalò).

Tantissimi sostenitori si sono fatti notare con la sciarpa “rosanero unnegghiè”, che sottolinea ancora una volta la forte passione dei tifosi, disposti a lunghe trasferte pur di supportare la squadra.