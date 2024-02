Salernitana, Liverani è il nuovo allenatore: prende il posto di Inzaghi

La Salernitana cambia ancora in panchina, esonerando Pippo Inzaghi dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli. Sarà Fabio Liverani a prendere il testimone, per cercare di raggiungere l’impresa della salvezza.

La Salernitana è ultima, con 13 punti raccolti in 24 partite: a Liverani servirà un miracolo per tenere la squadra campana in Serie A per il quarto anno di fila.

Liverani non allena da più di un anno, dal dicembre del 2022, quando è stato esonerato a Cagliari in Serie B. In quell’occasione è arrivato Claudio Ranieri al suo posto, portando i sardi in Serie A.