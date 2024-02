Iachini, buona la prima: “Ho chiesto una reazione. Bari merita di più”

“Volevo che i ragazzi avessero una reazione giusta, nel rispetto di una piazza che merita di più”. Beppe Iachini commenta così l’esordio vincente sulla panchina del Bari, che ha battuto il Lecco 3-1 riprendendosi da una situazione negativa in classifica. “I ragazzi hanno risposto bene e hanno portato in campo quanto fatto in settimana”, dice il tecnico a RadioBari.

“Mi son sentito subito bene qui – aggiunge Iachini parlando dei primi giorni in biancorosso – sarà per il sangue materno. Al di là di questo ho sentito affetto e dopo aver detto cose pungenti ai ragazzi, loro hanno dato subito disponibilità. Ho detto ai ragazzi che siamo noi a trascinare i tifosi, dobbiamo far vedere che meritiamo il sostegno. A me piace riempire lo stadio”.

“Abbiamo tante cose da migliorare – conclude l’allenatore – sono soddisfatto della partita, loro hanno cambiato tanto davanti e potevano metterci in difficoltà. Dovevamo lavorare bene e i ragazzi lo hanno capito. Ma non abbiamo ancora fatto niente!”.

