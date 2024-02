Palermo, Insigne difende Geolier dopo Sanremo: “Tanti traguardi e ha solo 23 anni”

Secondo posto per Geolier a Sanremo, che arriva dopo Angelina Mango in un finale accompagnato da polemiche da nord a sud. In tanti avrebbero voluto vedere vincere il napoletano, che paradossalmente è stato aspramente criticato per la notorietà ottenuta in gara.

Sul tema si è espresso il calciatore del Palermo Roberto Insigne attraverso una storia Instagram in cui ricorda i successi e i numeri ottenuti dal rapper (in alto la foto). Alla fine del post, una scritta: “E ha solo 23 anni…”