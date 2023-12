Como – Palermo, attesi 500 tifosi rosa al Sinigaglia: si punta al pienone

Prosegue il cammino del Palermo in campionato che al suo fianco troverà come sempre in stagione il supporto dei suoi tifosi. Non ci sarà sicuramente l’esodo di Modena e non si raggiungeranno gli ultimi numeri di Parma, ma i sostenitori possono essere l’arma in più al Sinigaglia.

A Como, contro il club di Fabregas, i tifosi rosanero accorreranno cercando di toccare quota cinquecento: tanti sono i biglietti messi a disposizione dalla società e si punta quindi al pienone.

Secondo quanto deciso dall’Osservatorio nazionale delle manifestazioni, la vendita è circoscritta ai soli residenti in provincia di Palermo in possesso della Siamo AquileCard. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, sono stati emessi fino a questo momento circa 350 tagliandi.