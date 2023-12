Catanzaro, Noto: “Mercato? Due giocatori andranno via di sicuro”

Parla Floriano Noto. Il presidente del Catanzaro, in particolare, si sofferma sul calciomercato di gennaio, dove comunque il club calabrese non dovrebbe intervenire con tante operazioni dato che la partenza in Serie B è stata più che positiva.

“Il direttore sportivo Magalini si incontrerà in settimana col mister – afferma Noto ai microfoni di LaC – dopo faremo un punto con tutta la società. Forse c’è qualcuno che vuole giocare di più e ha qualche ‘mal di pancia’: Bombagi e Welbeck, che sono in esubero, andranno via sicuramente. Ma per la rosa effettiva non abbiamo ancora parlato”.

Sulla Serie B: “Il campionato è molto difficile, se si abbassa un po’ il livello d’attenzione si rischia grosso. Non è un caso che tutte le squadre di alta classifica abbiano sofferto durante lo scorso turno”, conclude Noto.

