Pescara, De Marco: “Silvio Baldini ci è entrato in testa. Gli andiamo dietro”

Antonino De Marco parla del rapporto con Silvio Baldini. Il centrocampista del Pescara ha rilasciato un’intervista a Rete8 in cui parla del grande avvio di stagione degli abruzzesi, primi con una partita in meno.

“Col suo modo di allenare Baldini è entrato nella nostra testa, lo ascoltiamo e gli andiamo dietro – afferma -. Preparazione? Con Zeman era un po’ più pesante, ma anche con questo tecnico stiamo lavorando tanto e duramente con la novità piscina”.

De Marco descrive Baldini come un tecnico che non sceglie dei titolari fissi: “La maglia da titolare non è un problema perché, come dice l’allenatore, siamo tutti importanti“.