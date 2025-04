Serie D girone I, domenica la penultima giornata: testa a testa tra Siracusa e Reggina

Si gioca domenica, a partire dalle ore 15, la 33esima e penultima giornata del campionato di Serie D girone I. Penultimo atto di una stagione 2024/2025 che non ha ancora emesso alcun verdetto ufficiale.

Duello al vertice

Continua la serrata lotta al vertice, punto su punto: per i più nostalgici un duello alla Coppi e Bartali, quello tra Siracusa e Reggina. Gli aretusei sono primi a 72 punti, uno in meno per la Reggina seconda. I siciliani ospiteranno al “De Simone” una Vibonese già qualificata per i play off, mentre i calabresi al “Granillo” se la vedranno con una CastrumFavara alla disperata ricerca di punti salvezza. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti, è previsto uno spareggio promozione in gara secca su campo neutro.

Zona play off

I giochi sono già fatti matematicamente, resta da definire l’ordine della griglia ma non ci saranno grandi stravolgimenti. Chi tra Siracusa e Reggina non otterrà la promozione ad oggi sfiderebbe la Vibonese, l’altra semifinale play off vedrebbe impegnate Scafatese e Sambiase.





Bagarre salvezza

Con il ritiro dell’Akragas si è abbassata e di molto la quota salvezza, che probabilmente dai canonici 40 punti è scesa a 35/36. Attualmente il Locri è ultimo a 22 punti e farà visita ad un Enna, quintultimo, che cerca la salvezza diretta senza passare dai play out. Penultimo a 24 punti il Sant’Agata che ospita la Scafatese già qualificata ai play off, terzultimo a 25 il Licata che cerca i tre punti contro il già salvo Pompei.

Cercano lo spunto decisivo Acireale e Sancataldese, rispettivamente a +1 e +3 sugli spareggi per non retrocedere, che si sfideranno allo stadio “Aci e Galatea” in una gara che potrebbe valere un’intera stagione. Riposa la Nissa che non ha più niente da chiedere a questo campionato, completa il quadro il match tra Ragusa e Igea.

