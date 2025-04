Palermo femminile, Gippetto convocata in Rappresentativa Nazionale

Germana Gippetto, giovane centrocampista del Palermo Women, è stata convocata dalla Nazionale Femminile Under 17. La talentuosa rosanero prenderà parte al terzo Torneo della Pace Women, in programma a Perugia dal 5 al 9 maggio. Si tratta di un’importante occasione per mettersi in mostra a livello nazionale e confrontarsi con alcune delle migliori promesse del calcio femminile italiano.

Classe 2008, Gippetto si è distinta nel corso della stagione per il suo impegno, la visione di gioco e le qualità tecniche, guadagnandosi così la chiamata in azzurro. La convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per il Palermo e conferma l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile della società rosanero.

LA NOTA UFFICIALE

Gippetto convocata in Rappresentativa Nazionale Femminile Under 17 LND

Germana sarà impegnata a Perugia dal 5 al 9 maggio in occasione del 3° Torneo della Pace Women.

In bocca al lupo.





LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI