Il Pisa ‘prenota’ la Serie A, promozione a un passo: le combinazioni

Il Pisa di Filippo Inzaghi è a un passo dalla Serie A. Con 69 punti in classifica, i toscani restano saldamente al secondo posto, portando a nove le lunghezze di vantaggio sullo Spezia, a quota 60. Nella 35a giornata, infatti, i nerazzurri hanno centrato l’ennesimo successo stagionale, imponendosi 1 a 2 al ‘Rigamonti’ contro il Brescia. Diverso il discorso per i liguri, fermati sul 2 a 2 in casa del Frosinone.

Le combinazioni

Alla luce degli ultimi risultati, la promozione potrebbe diventare aritmetica già nel prossimo turno. Alla 36a giornata, infatti, il Pisa ospiterà proprio il Frosinone all’Arena Garibaldi’, mentre lo Spezia al ‘Picco’ affronterà la Salernitana di Pasquale Marino, che ha lasciato la zona retrocessione grazie al successo contro il Cosenza.

Per festeggiare ufficialmente il ritorno in Serie A, il Pisa dovrà conquistare i tre punti contro il Frosinone e sperare contemporaneamente in una sconfitta o in un pareggio dello Spezia contro la Salernitana. Per i toscani sarebbe massima serie anche con un pareggio, ma a condizione che i liguri perdano.





In caso di vittoria dello Spezia, tutto sarebbe rinviato alla 37a giornata, in programma il 4 maggio. Se si dovesse arrivare a pari punti, si conterebbero gli scontri diretti, che sono però a favore dello Spezia.

Ultime quattro giornate

36a giornata (1 maggio, ore 15.00)

Pisa – Frosinone

Spezia – Salernitana

37a giornata (4 maggio, ore 15.00)

Bari – Pisa

Reggiana – Spezia

38a giornata (9 maggio, ore 15.00)

Pisa – Südtirol

Spezia – Cremonese

Rec. 34a giornata (13 maggio, ore 20.30)

Pisa – Cremonese

Spezia – Cosenza

Sembra dunque solo questione di tempo per i nerazzurri, che già nella prossima gara avranno il primo match point per conquistare la promozione e fare compagnia al Sassuolo di Fabio Grosso, già aritmeticamente in Serie A.