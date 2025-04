Il Padova è promosso in Serie B se… tutte le combinazioni per l’ultima giornata

Il Padova è a un passo dalla Serie B, ma la promozione aritmetica potrebbe arrivare già questo pomeriggio, al termine della 38a giornata del Girone A di Serie C. I biancoscudati, primi in classifica con 85 punti, affrontano in trasferta il Lumezzane allo stadio “Saleri” alle ore 16.30, nel secondo match ball della stagione.

Le combinazioni per la promozione

La squadra allenata da Andreoletti può festeggiare già stasera e tutto dipende dal loro risultato: se i biancoscudati non perdono, è promozione matematica. Il Padova, nella fattispecie può:

Vincere contro il Lumezzane

Pareggiare contro il Lumezzane

In alternativa, anche una sconfitta dei biancoscudati potrebbe bastare, ma solo se il Vicenza perde o pareggia. In caso di vittoria dei biancorossi, invece, la Serie B sarebbe clamorosamente dei lanieri. In caso di arrivo a pari punti, si conterebbero gli scontri diretti, che sono a favore del Padova.





Il calendario della 38a giornata (Girone A)

Lumezzane – Padova

Trento – Vicenza

Arzignano – Feralpisalò

Lecco – Atalanta U23

Pergolettese – Pro Patria

Pro Vercelli – Renate

Triestina – Novara

Union Clodiense – Caldiero Terme

Virtus Verona – Albinoleffe

Alcione Milano – Giana Erminio

Il Padova è promosso in Serie B se vince o pareggia. La città è pronta a festeggiare, ma per farlo servirà la massima concentrazione nella trasferta di Lumezzane.