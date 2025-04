Serie B, il Var ancora una volta è il… peggiore in campo: è ora di cambiare

Il calcio giocato è sempre più sotto scacco del Var. E ormai non è più calcio. Specie quando, come avvenuto oggi in Serie B, il Var diventa invasivo e decide le sorti di una partita.

Ricordate le motivate polemiche del Palermo per il gol ingiustamente annullato a Bari tre settimane fa per un ‘non fallo’ di Magnani ai danni del portiere del Bari? Oggi si è fatto molto di peggio e non una sola volta. Difficile dire se sia una smania di protagonismo degli arbitri relegati al monitor o solo incapacità – comunque grave – di comprendere le varie situazioni.

Fatto sta che almeno tre partite ancora una volta sono state falsate da quello strumento elettronico che era stato introdotto dopo tante controversie con l’obiettivo di dirimere le questioni relative ai fuorigioco e per correggere ‘gravi’ e decisivi errori di valutazione.





Il pubblico non si diverte più, l’esultanza per un gol viene differita di parecchio. Siamo all’anticalcio, chi sta nei posti di comando deve intervenire rapidamente. Secondo l’indagine di Deloitte il 78% dei tifosi, in maggioranza giovani, chiede che sia rivisto drasticamente il protocollo del Var.

Luca Pairetto (era lui il Var per Bari – Palermo) è stato di nuovo protagonista in Carrarese – Sampdoria, richiamando l’arbitro Zufferli dopo il gol del 2 a 0 della Carrarese, apparso regolarissimo a tutti ma annullato dopo un paio di minuti di ‘revisione’ per un fallo ‘molto presunto’ che sarebbe stato commesso 30 secondi prima, nell’altra metà campo, su un duello aereo.

Episodio più o meno analogo a Brescia: un gol regolarissimo di Meister del Pisa all’alba della partita è stato annullato per un ‘non fallo’ commesso trenta secondi prima da un difensore nerazzurro, che aveva recuperato palla con un intervento regolarissimo in scivolata. Poco importa che pochi minuti dopo la squadra di Inzaghi sia comunque passata in vantaggio.

A Bari i padroni di casa sono stati evidentemente danneggiati dalla concessione a favore del Modena del rigore dello 0 a 2: ci sarebbe stato un contatto falloso ai danni di Palumbo, che era comunque andato alla conclusione in tuffo di testa da quattro metri, vedendosi respinta la conclusione dal portiere. Episodio molto discutibile, anche se roba del genere è purtroppo sempre più frequente nel calcio di questi ultimi due anni.

Episodi come quelli visti oggi, una volta avrebbero alimentato tesi di complotto o di indebite pressioni di questo o quel dirigente. Quante volte abbiamo sentito frecciate nei confronti di Moggi e del suo più o meno presunto potere sulla classe arbitrale? Quanto si è discusso (e si discute ancora) a quasi 30 anni di distanza sul rigore ‘presunto’ non dato all’Inter contro la Juve? Allora però non c’era il Var e si poteva derubricare tutto a un errore arbitrale. Oggi no.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI